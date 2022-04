Steeds meer vrouwen en kinderen belanden in Mexicaanse mensenhandel

Buitenland

Opnieuw rellen in Zweden na koranverbranding door rechts-extremisten

In Zweden is het zaterdag voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden gekomen. Ditmaal in Landskrona, waar de Deens-Zweedse politicus en rechts-extremist Rasmus Paludan in het kader van de vrijheid van meningsuiting opnieuw toestemming had gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een ko...