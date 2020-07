’10.000 stappen-verslaafden kunnen niet slapen’

Het aantal door de WHO aanbevolen stappen om gezond te blijven/worden, is een verslaving voor iedereen met een fitnesstracker.

Volgens de de Daily Mail zijn vooral vrouwen de hele dag fanatiek aan het kijken naar de tussenstanden op hun horloge.

De 30-jarige Pauline Craven-Lee vertelt dat als ze vlak voor het slapen gaan ontdekt dat ze nog niet aan haar streefgetal is gekomen, ze zelfs als het giet van de regen de deur uit gaat voor een extra wandeling met de honden.

En als ze niet naar buiten wil, rent ze de trap op en neer tot het magische getal is bereikt. Ze is nu al drie jaar zo verslaafd dat ze niet in slaap kan komen als de doelen niet behaald zijn.

Onderzoekers van de Harvard Medical School hebben volgens de Mail slecht nieuws voor deze ’borderline obsessieve’ mensen: het is helemaal niet bewezen dat 10.000 stappen (6 à 7 kilometer) gezonder voor je is, hoe hard bedrijven als Fitbit dat ook roepen.

Uit onderzoek onder 20.000 vrouwen van 62 en ouder blijkt dat 7500 meer dan genoeg is. Tot dat aantal neemt het risico op bijvoorbeeld een hartaanval aanzienlijk af.

Minder zitten op een dag helpt al veel meer, zo blijkt uit veel studies.