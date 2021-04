D-Day notulendebat: verdedigingslijn kabinet tekent zich af

Het is dit keer niet alleen VVD-premier Mark Rutte die in het beklaagdenbankje zit. Ⓒ foto anp/hh

In het debat over de ministerraadnotulen en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer moet het demissionaire kabinet wederom werken aan vertrouwen. Dit keer is dat niet alleen aan premier Rutte, ook voor zijn collega-bewindspersonen staat het nodige op het spel. De verdedigingslijn is al voorzichtig uitgestippeld.