Alle hens aan dek voor dierverzorgers: ’Boven de 40 graden dodelijk voor honden’

AMERSFOORT - Het is zweten geblazen. Niet alleen voor ons mensen, maar ook de viervoeters zijn dinsdag bevangen door de hitte. In het hele land geldt code oranje vanwege de hoge temperaturen en nu de thermometer ruim 34 graden aantikt, is het alle hens aan dek voor dierverzorgers. ,,Boven de 40 graden is dodelijk voor honden.”