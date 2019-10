’Perverse’ verhuurder stopt met hoogste bieder-methode

’Wegens grote belangstelling’ werd het huis ’gegund aan de persoon die de hoogste huurprijs biedt’, stond op een briefje op het raam geschreven. De tussenstand: 1.650 euro exclusief gas/water/licht. Wie hoger wilde gaan, kon nog meedingen.

Twitteraars noemden de methode pervers. „Het verbaast me ook allemaal niks meer”, zei activiste Anne Fleur Dekker erover. Anderen vonden het ’smeerlapperij’ of ’erg schaamteloos’. De term ’schandalig’ viel.

De markt

Een tussenpersoon gaf toe dat hij de methode, maatschappelijk gezien, niet helemaal wenselijk vond, maar wees erop dat het anderzijds ’een kwestie van vraag en aanbod’ is. „Er is veel animo. Hoeveel de woning waard is, bepaalt de markt.”

Nu besluit de woningeigenaar toch om de opbodmethode af te zweren. „Na alle commotie die is ontstaan, heeft de eigenaar ervoor gekozen om de woning op een andere wijze te huur aan te bieden”, laat de tussenpersoon weten aan De Telegraaf.