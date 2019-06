Vogelaar Horn wacht waardig afscheid

„Als mij wat overkomt, dan heb ik een schitterend leven gehad”, is een uitspraak van de geliefde preparateur Horn die deze week in de rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden werd aangehaald. Het afscheid is in crematorium ’De Boskamp’ in Assen.

Horn kwam op 31 mei na zeven jaar gevangenschap in het zuiden van de Filipijnen om tijdens een ontsnappingspoging. De vogelaar raakte dodelijk gewond bij een langere confrontatie tussen Filipijnse troepen en leden van terreurgroep Abu Sayaff, die de Groninger vast hielden. De verwachting was dat het weken zou duren voordat het stoffelijk overschot in Nederland zou zijn. Op verzoek van de familie van Horn wil het ministerie van Buitenlandse Zaken er geen nadere mededelingen over doen.

Via Facebook loopt inmiddels een crowdfundingsactie, gestart door vrienden van Horn. De treurende naasten zamelen geld in voor de uitvaartkosten. „Er is nu negenduizend euro ingezameld en we hopen de tienduizend euro te bereiken”, aldus Mieke van der Werk van de actie ’Ewold Horn – In herinnering’. „Een superstand.” Van der Werk en haar medestanders zagen dat er veel extra kosten voor de uitvaart aan zaten te komen en kwamen onlangs prompt in actie.

Van hoop naar schok

In Nederland leefde in de jaren van de gijzeling de hoop dat het ondanks de lange duur goed zou komen. Groot was dan ook de schok dat het te elfder ure toch fataal afliep. Zeehondenbeschermer en dorpsgenoot Lenie ’t Hart vroeg zich af of er wel genoeg gedaan was om Horn vrij te krijgen. „Wat als hij bekender was geweest?” Ook een oud-gijzelaar liet weten dat er weinig gebeurd zou zijn. Minister Blok van Buitenlandse zaken heeft deze week echter bezworen dat wel degelijk van alles gedaan is. „De inzet was enorm”, aldus de bewindsman.