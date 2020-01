60.000 mensen deden mee met de nieuwjaarsduik

Volgens organisator Unox doken de overige 50.000 deelnemers op 127 plaatsen aan zee, bij meren of aan rivieren en op 22 locaties overzee (de Antillen, Zuid-Amerika en het Verre Oosten) het water in voor de nieuwjaarsduik. Honderden lifeguards van de Reddingsbrigade in het hele land hielden een oogje in het zeil. Volgens een woordvoerder zijn er voor zover bekend geen incidenten geweest. De duikers hadden de tips ter harte genomen om te veel afkoeling zo veel mogelijk te voorkomen.

Dronefoto van deelnemers aan de traditionele Unox Nieuwjaarsduik die de Noordzee in rennen voor een verfrissende duik. Ⓒ ANP

De inschrijving voor de duik in Scheveningen kostte 3 euro. Daarvan doneert de organisator 1 euro per deelnemer aan de Stichting Vaarwens, die gratis vaartochten maakt met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Utrecht

Ook in Utrecht kon men meedoen aan een nieuwjaarsduik. Na een korte opwarming sprong men in de Haarrijnseplas

Ⓒ AS Media

Ⓒ AS Media

Ⓒ AS Media

Ⓒ AS Media

Friesland

In de Prinsentuin in Leeuwarden dook men ook het water in:

Ⓒ CAMJO media / Robert Jan Boonstra

Groningen

In Groningen was men ook klaar voor het nieuwe jaar:

Ⓒ Venema Media