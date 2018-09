PMT moet toch korten op pensioenen

In 2013 kortte PMT pensioenenuitkeringen nog met 6,8 procent.

De dekkingsgraad lag eind 2013 op 103,8 procent, te laag volgens kortingsnormen in het herstelplan (104,2 procent was vereist). Toch zag PMT een korting als onnodig. „Premies voor 2014 konden omlaag, maar we hebben ze niet aangepast. Daardoor hebben we weer vet op de botten,” zegt PMT-directeur Guus Wouters. „In januari konden we aantonen dat de dekkingsgraad met 0,5 procentpunt was hersteld. Omdat de Pensioenwet korting als een uiterst middel ziet, achtten wij het niet meer nodig.” Wouters hoopte op coulance van DNB, maar de toezichthouder houdt vast aan de dekkingsgraad op 31 december 2013.

Martin Pikaart, kritisch volger van het pensioenstelsel, vindt dat niet meer dan logisch. Niet korten zou onbegrijpelijk zijn, zegt hij. „Wie zou een pensioenfonds nog vertrouwen dat niet voldoet aan de vereiste dekkingsgraad en niet hoeft te korten? DNB zou voor aap staan als ze dit hadden toegestaan,” aldus de schrijver van het boek ’De Pensioenmythe’.

Kleine kortingen

Wouters vindt dat zo'n kleine korting haar doel voorbij schiet. ,,Uiteindelijk gaan uitkeringen met minder dan 2 euro per maand omlaag. Maar de uitvoering van de korting kost ons wel al snel 3 miljoen euro. Het zou goed zijn als dit zou veranderen. Het kan slimmer. Aan een automatische kleine korting bij een iets te lage dekkingsgraad heeft niemand wat. Behalve de postbezorgers dan, die ruim 1 miljoen brieven moeten bezorgen over de korting."

Pikaart ziet dit als een gelegenheidsargument. ,,Als de dekkingsgraad een kleine indexering toelaat, hoor je pensioenfondsen dit ook niet zeggen. Door aanpassingen van wetten en langere tijd voor herstelplannen zijn pensioenfondsen de laatste jaren al niet hard aangepakt. Dan moest er nog eens bij komen dat ze niet hoeven korten als ze de vereiste dekkingsgraad eind 2013 niet halen."

Eerst niet, nu wel korten

Had PMT in januari niet kunnen weten dat een korting onvermijdelijk was? Volgens Wouters is er wel overleg geweest met DNB, maar had hij toch verwacht dat de toezichthouder door het herstel in januari het zou toestaan om niet te korten.

De deelnemersraad van PMT beschouwt de korting als vervelend, maar verwijt het bestuur van het fonds niet dat het in januari meldde dat een korting uit kon blijven. Voorzitter van de raad Hendrik van de Graaf (FNV Bondgenoten) ziet de korting als overbodig en hij verwacht dus ook dat de korting in 2015 direct kan worden teruggegeven aan de deelnemers.

Tientallen kortende fondsen

