AnsaldoBreda tevreden met 'gelijkspel' NS

De Fyra-treinen, die officieel V250 heten, gaan van de NS terug naar de fabriek in Italië. De NS ontvangt 125 miljoen euro. Dat is afgesproken tussen de Nederlandse Spoorwegen, fabrikant AnsaldoBreda (AB) en moedermaatschappij Finmeccanica (FNM).

Als de treinen worden doorverkocht, krijgt de NS een extra bedrag van AnsaldoBreda. Dat gaat volgens de Italianen om maximaal 21 miljoen euro voor alle 16 treinen. AnsaldoBreda ziet nu af van een schadeclaim, maar noemt zich geen verliezer of winnaar in de strijd. „Noem het maar een gelijkspel”, aldus De Sio.

Topman Alessandro Pansa van moederbedrijf Finmeccanica laat weten „zeer tevreden” te zijn over het akkoord „omdat het getuigt van vertrouwen in het bedrijf en het een bevestiging is van de juistheid waarmee AnsaldoBreda heeft gehandeld.”

De juridische afwikkeling met de Belgische Spoorwegen (NMBS), die drie treinen hadden besteld, is een andere kwestie. De treinen voor België zijn nooit afgeleverd en de voorschotten die de Belgen hadden betaald voor de Fyra's zijn teruggestort.

De NMBS diende in september wel een schadeclaim in tegen AnsaldoBreda voor onder meer misgelopen inkomsten voor een totaalbedrag van 40 miljoen euro. De Italianen studeren nog op de schadeclaim die zij willen indienen. „Er wordt momenteel niet onderhandeld”, zei De Sio. „Maar misschien zien ze in België ook wel de voordelen van een schikking, zoals de NS heeft getroffen.”