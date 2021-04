LIVE | CNV: schaal coronasteun bedrijven snel op

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

19.50 - CNV: schaal coronasteun bedrijven snel op

In ruil voor het verlengen van de huidige coronamaatregelen moet de steun voor bedrijven snel worden opgeschaald en moet er een nieuw, specifiek steunpakket komen voor sectoren die hard geraakt worden door de pandemie. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de persconferentie van dinsdagavond over het openingsplan van het demissionair kabinet. "Tienduizenden mensen raken anders hun baan kwijt", aldus de bond.

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat de maatregelen de horeca, winkels en reisbranche keihard raken. "Voor de horeca zijn de druiven zuur: ook met Koningsdag blijven ze dicht. We roepen het kabinet op om zo snel mogelijk met een nieuw, sectorspecifiek steunpakket te komen om deze sectoren door de crisis te helpen."

Fortuin zegt dat het kabinet, gezien alle omstandigheden, nu niet anders kan dan de keuze maken om de coronamaatregelen te verlengen. Wel noemt hij het uitstellen van de levering van het Janssen-vaccin "de zoveelste klap in de vaccinatie-soap". Moederbedrijf Johnson & Johnson meldde dinsdag uit voorzorg de uitrol van het vaccin in Europa uit te stellen vanwege bijwerkingen door onder meer bloedproppen bij een kleine groep mensen in de Verenigde Staten. Daar zijn al miljoenen mensen geprikt met het Janssen-vaccin. De bijwerkingen worden nu verder onderzocht.

19.15 - Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf

Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge op een persconferentie over corona. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames.

Volgende week dinsdag wordt gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Zondag werd al bekend dat voorgenomen versoepelingen voor 21 april, zoals het openen van terrassen, met een week worden uitgesteld naar 28 april.

17.35 - RIVM: Braziliaanse variant kan op termijn dominant worden

De Braziliaanse variant van het coronavirus, die geldt als zorgwekkend, duikt de laatste weken iets vaker op in Nederland. Als de stijgende lijn doorzet, sluit het RIVM niet uit dat deze variant in de zomer de meest voorkomende versie in Nederland wordt. In de steekproef die het instituut elke week neemt uit positieve coronatesten is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat de onzekerheden over de verdere ontwikkeling nog heel groot zijn.

Bij de resultaten uit de zogeheten kiemsurveillance moet worden aangetekend dat het in absolute zin om kleine aantallen gaat. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Een kleine minderheid, maar er zit een stijgende lijn in. Een week eerder bleek 1,4 procent van de onderzochte monsters deze virusvariant te bevatten. Ga nog een week terug en het genetische laboratoriumonderzoek wijst slechts 0,6 procent van de monsters aan als de Braziliaanse variant.

15.55 - Toezichthouder: te vroeg voor conclusies over vaccin Janssen

Toezichthouder CBG noemt het „te vroeg om conclusies te trekken” over het mogelijke risico op zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen. Naar aanleiding van enkele meldingen over trombose en een laag aantal bloedplaatjes in de Verenigde Staten liep al een onderzoek van het bewakingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat gaat door.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herhaalde dinsdag het eerdere oordeel dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de mogelijke risico’s. „Het EMA en het CBG monitoren de situatie heel goed.” Ze kijken daarbij ook naar de meldingen die in Amerika zijn gedaan. „Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken instanties, consumenten en zorgverleners informeren.”

Nederland had juist maandag de eerste partij van 79.200 vaccins geleverd gekregen van Janssen. Ziekenhuizen zouden snel 35.000 doses krijgen voor hun personeel, maar het is onduidelijk of dat kan doorgaan. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft daar nog geen informatie over gekregen, laat een woordvoerster weten.

15.30 - Percentage positieve coronatesten afgelopen week gestegen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week weer iets toegenomen. Het ligt nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor Pasen.

15.03 - Huisartsenkoepel houdt vast aan advies over prikken AstraZeneca

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijft bij het advies aan huisartsen om niet het AstraZeneca-vaccin te geven aan mensen onder de 60 jaar, ook na uitlatingen van de gezondheidsinspectie. „Er is overheidsbeleid geformuleerd door de minister en als je daar willens en wetens van afwijkt dan maakt je dat mogelijk juridisch kwetsbaar. Je loopt risico’s op het gebied van aansprakelijkheid. Wat als er onverhoopt toch iets gebeurt? Dan kan dat consequenties hebben”, zegt een woordvoerster van de LHV.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd liet maandagavond weten dat huisartsen die in samenspraak met patiënten toch het coronavaccin van AstraZeneca geven aan 60-minners niet in overtreding zijn. Er wordt niet op gehandhaafd door de inspectie. Het vaccin is sinds vorige week alleen nog bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder wegens een bepaalde potentiële bijwerking.

De LHV-woordvoerster benadrukt dat de koepelorganisatie niet per definitie tegen het vaccineren van 60-minners is met AstraZeneca. „Er zitten heel veel kwetsbare mensen in deze groep die heel graag gevaccineerd willen worden. Daar moet snel een oplossing voor komen, bijvoorbeeld andere vaccins”, aldus de zegsvrouw.

Zij kon niet aangeven hoeveel huisartsen mensen onder de 60 jaar toch prikken met AstraZeneca.

13.08 - ’VS stoppen tijdelijk met gebruik Janssen’

De Verenigde Staten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. De overheid gaat dinsdag een prikpauze aankondigen, meldt The New York Times, dat al heeft gesproken met functionarissen. In de Verenigde Staten wordt het vaccin al toegediend. Nederland krijgt deze maand ook de eerste tienduizenden doses geleverd. Later deze maand moet het voor het eerst in Nederland worden toegediend.

Volgens The New York Times hebben zeker zes mensen in de Verenigde Staten last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Een van hen is eraan overleden en een tweede vrouw bevindt zich in kritieke toestand. Ongeveer 7 miljoen mensen in de VS hebben het Nederlandse coronavaccin gekregen.

Het besluit komt volgens de krant van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse versie van het RIVM, en de Food and Drug Administration, de Amerikaanse toezichthouder voor vaccins. In federale vaccinatielocaties zal het Janssen-vaccin niet meer worden gebruikt. Daarnaast zijn er prikplekken die door de Amerikaanse staten worden gerund. De overheid zal de staten oproepen om ook daar tijdelijk te stoppen met het coronavaccin uit Leiden.

Het Janssen-vaccin werd tot nu toe alleen in de Verenigde Staten al gebruikt. De overheid in Washington had een noodvergunning afgegeven.

12.20 - Wat kun je verwachten?

De kans is klein dat demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond op de coronapersconferentie (19.00 uur) versoepelingen aankondigen die volgende week al ingaan. Wat kun je verwachten?

11.55 - Opheldering

Partijen in Den Haag willen opheldering over een deal van 925 miljoen euro voor toegangstesten.

11.05 - Kort geding sneltestbedrijven om oneerlijke concurrentie

Twintig testbedrijven spannen een kort geding aan tegen Stichting Open Nederland, die deze maand ruim 400 testevenementen organiseert. De stichting zou één bedrijf onterecht hebben voorgetrokken, om op kosten van de Staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren. Dat meldt Trouw.

Er is sprake van oneerlijke concurrentie bij het organiseren van testevenementen, vinden twintig commerciële sneltesters. Voor die 400 testevenementen benaderde de stichting alleen het Baarnse Lead Healthcare, dat deze maand zo’n 200.000 sneltesten mag uitvoeren. Geen van de tientallen concurrerende testbedrijven werd benaderd voor de opdracht.

Dat mag juridisch niet, benadrukken de sneltestbedrijven. Ze wijzen erop dat de overheid officieel een openbare aanbesteding moet organiseren wanneer ze zo’n dure opdracht uitbesteden.

10.32 - Boze marktkooplui voeren actie

Marktkooplui voeren dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze hun producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de detailhandel wel open is. „We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht”, aldus de marktkooplui.

Een groep met zo’n ruim veertig verkoopwagens is dinsdagochtend in optocht vanuit Harmelen vertrokken. Ze hebben zich bij het Malieveld verzameld. Ze zijn echter niet van plan om het grasveld op te gaan en hebben zich aan de zijkant opgesteld. Er zijn een paar agenten die de situatie in de gaten houden.

09.53 - Strenge lockdownwet Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet hebben dinsdag een wetsvoorstel opgesteld waarmee ze buiten de deelstaten om zelf lockdowns te kunnen opleggen. Merkel houdt federaal ingrijpen bij de bestrijding van het coronavirus voor noodzakelijk, omdat de deelstaten telkens minder streng willen optreden dan zijzelf nodig acht. De maatregelen waartoe wel in gezamenlijk overleg was besloten, worden bovendien vaak halfslachtig of niet regionaal uitgevoerd. Wanner de Bondsdag zoals verwacht akkoord gaat, kan de federale regering overal naar eigen inzicht ingrijpen.

Wanneer de Bondsdag zoals verwacht akkoord gaat, kan de federale regering overal naar eigen inzicht ingrijpen als ze meent dat er te veel besmettingen zijn. Merkel noemt dit „een noodrem.” Voor de Bondsdag hebben zich volgens ooggetuigen honderden tegenstanders van lockdowns verzameld om tegen het regeringsbeleid en coronamaatregelen te betogen.

Een aantal deelstaten is fel tegenstander van de plannen van Merkel. De bondskanselier zou dan bijvoorbeeld uitgaansverboden en contactbeperkingen kunnen afkondigen en scholen en winkels kunnen sluiten als er ergens veel nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Duitsland worstelt met de derde golf van het virus en de regering vreest dat het uit de hand gaat lopen.

Merkel wil al heel lang een nationale aanpak en ergert zich aan de deelstaten die momenteel grote zeggenschap hebben over het beleid. Saarland bijvoorbeeld heeft een passage over „proeven met versoepelingen” uit een akkoord met Merkel en de andere deelstaten zo uitgelegd dat recent de belangrijkste lockdownmaatregelen zijn afgeschaft.

09.23 - ’Vier op de tien 60-plussers willen geen AstraZeneca’

AstraZeneca is niet in trek bij 60-plussers. Meer dan vier op de tien mensen in deze leeftijdsgroep (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden, willen niet met dit vaccin worden ingeënt. 55 procent is nog wel bereid om het AstraZeneca-vaccin te nemen.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. De andere beschikbare vaccins zijn wel populair. Zo’n 92 procent van de 60-plussers is bereid om een prik met Pfizer te krijgen. Het kabinet besloot vorige week het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen onder de 60 jaar, na de ontdekking van een bijwerking.

Ook bij de jongere leeftijdsgroepen is Pfizer het meest gewilde vaccin. Maar ook Moderna en het vaccin van Janssen, dat deze week voor het eerst in Nederland wordt geleverd, hebben in alle leeftijdsgroepen een draagvlak van ten minste 75 procent.

Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) zouden dan ook graag zien dat zij zelf kunnen kiezen met welk vaccin zij worden ingeënt. Nu bepaalt het kabinet welke groep voor welk vaccin in aanmerking komt.

09.02 - Sluipweggetjes naar vaccin

Echtparen die niet tegelijk een afspraak konden krijgen voor een coronavaccin worden soms toch tegelijk geprikt bij de GGD. Zo zijn er nog wat sluipweggetjes om eerder ingeënt te worden.

08.44 - Aboutaleb: teleurgesteld in sluiten terrassen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat weten heel teleurgesteld te zijn als het kabinet dinsdag besluit de buitenruimte toch op slot te houden. Volgens hem moeten de terrassen, dierentuinen en andere buitenparken zoals de Hortus zo snel mogelijk open. Samen met de andere burgemeesters van de grote steden pleitte hij hier al vaker voor. Hij vergelijkt het met het openstellen van de basisscholen. Toen wist het kabinet vooraf dat dit meer besmettingen zou veroorzaken, maar dit gevolg was ingecalculeerd. „De welzijn van de kinderen stond hier tegenover.”

Gooi de openbare ruimte open, want mensen trekken er toch massaal op uit als het mooi weer is. Het gaat hierbij volgens Aboutaleb om de naleving van de regels. „Er is een grens aan wat je als burgemeester kunt doen. Hoever ben je bereid om te gaan?”, vraagt hij zich af. „Als er duizenden mensen hutjemutje in het Kralingse Bos zitten, ben ik niet bereid om een waterkanon in te zetten. Als er heel veel mensen zijn dan is het ook ondoenlijk om een boa of agent op pad te sturen om iedereen op de bon te slingeren.”

De Rotterdamse burgemeester hoopt dat het kabinet durf toont en heroverweegt om onder meer de terrassen 21 april toch open te stellen. „Wij vragen niet zoveel, alleen de openbare ruimte. De rest kan nog even wachten”, zegt hij.

Zijn collega Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en de voorzitter van het Veiligheidsberaad, pint zich minder vast op een datum. „Het bieden van perspectief is het belangrijkste. Het mooiste zou zijn als het versoepelen zo spoedig mogelijk begint.”

08.22 - Aantal pensionado’s loopt flink op in coronajaar

Voor het eerst gingen er vorig jaar meer werknemers met pensioen dan in de twee voorgaande jaren. In het coronajaar waren dat ruim 94 duizend werknemers. Dat is een stijging van 30%.

08.07 - India keurt Spoetnik-V goed

De autoriteiten in India hebben groen licht gegeven voor het gebruik van het Russische coronavaccin Spoetnik-V. Een Indiase medicijnmaker maakte bekend dat via een noodprocedure goedkeuring is verleend.

Het circa 1,4 miljard inwoners tellende India sluit zich daarmee aan bij tientallen andere landen die de weg hebben vrijgemaakt voor het gebruik van Spoetnik-V. Het Russische staatsinvesteringsfonds heeft al deals gesloten met zes Indiase bedrijven. Die moeten samen zeker 750 miljoen doses van het middel gaan produceren.

07.55 - Zoon Connie Witteman op ic

De zoon van Connie Witteman is overgeplaatst naar de intensive care. Marvin werd vrijdagavond opgenomen in het ziekenhuis met corona en ligt sindsdien aan de beademing.

07.40 - ’Negatieve coronatest voor dagje uit mogelijk verplicht’

Het kabinet overweegt om een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te verplichten voor musea, dierentuinen en pretparken als ze straks weer open gaan. Dat melden bronnen uit de politiek en vrijetijdssector aan BNR. Op dit moment loopt er al een grootschalige proef met toegangstesten bij tientallen attracties door heel Nederland.

Het is niet bekend op welke datum de zogeheten doorstroomlocaties de deuren weer definitief mogen openen, maar het plan vanuit de overheid is volgens ingewijden om daarbij de CoronaCheck-app in het begin te verplichten. De branchevereniging voor dagattracties in Nederland, de Club van Elf, staat niet te springen om het systeem. Ook Walibi Holland ontvangt de gasten bij voorkeur zonder testplicht.

07.11 - Vaccinatiebonus

Alle werknemers van het bedrijf Wind Creek Aruba krijgen een bonus van 300 Amerikaanse dollar (omgerekend ruim 250 euro) als ze zich twee keer laten vaccineren tegen het coronavirus. Wind Creek is eigenaar van Renaissance hotels op Aruba en Curaçao, verschillende casino’s en Starbucks. In totaal komen 750 werknemers op Aruba in aanmerking voor de bonus, meldt de nieuwssite www.24ora.com.

Wind Creek wil zo goed mogelijk voorbereid zijn op de komst van Amerikaanse toeristen. Die lijken in groten getale naar het eiland te komen nu steeds meer Amerikanen gevaccineerd zijn. Iedere toerist moet bij aankomst wel een negatieve PCR-test laten zien.

Wind Creek, een Amerikaanse multinational die veel hotels, winkels en casino’s in bezit heeft, wil laten zien dat toeristen compleet veilig naar één van hun bedrijven op Aruba kunnen komen.

De actie is opmerkelijk. Niet eerder op de Caribische eilanden van het Nederlandse Koninkrijk hebben bedrijven een bonus voor vaccinatie gegeven. Medische experts vragen zich af of het wenselijk is dat andere bedrijven het voorbeeld volgen. In het geval van vaccinatie zouden mensen vooral uit zichzelf de beslissing moeten nemen, zo stellen ze.

07.03 - Opkomst valt tegen

Huisartsen hebben op verschillende plekken in het land te maken met een tegenvallende opkomst bij de coronavaccinatie.

06.55 - Weekcijfers RIVM: aantal gevallen begint weer op te lopen

Het aantal coronagevallen in Nederland neemt weer toe. Rond de paasdagen lieten minder mensen zich testen en waren er minder positieve tests, maar sinds een paar dagen stijgt dit aantal weer. Waarschijnlijk zitten we nu ongeveer op het niveau van voor Pasen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 48.186 nieuwe gevallen had geregistreerd, de week ervoor noteerde het RIVM 51.866 positieve tests.

In de zes dagen na de laatste update zijn 44.537 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld bijna 7423 gevallen per dag. Op zondag meldde het RIVM meer dan 8200 positieve tests, het hoogste aantal sinds eind maart. Het weekcijfer van dinsdag kan daarmee weer boven de 50.000 uitkomen.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1588, van wie 376 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 142). Het reproductiegetal staat momenteel op 0,96. Dat betekent dat de uitbraak heel langzaam dooft.

Het RIVM meldt dinsdag waarschijnlijk ook hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Door een technische storing kwamen die cijfers vorige week pas op vrijdag. Die cijfers gingen over de week van maandag 29 maart tot en met zondag 4 april. In die week werden meer dan 485.000 mensen gevaccineerd, een record sinds het begin van de vaccinatiecampagne. Meer dan twee miljoen mensen hebben inmiddels een eerste prik gehad, en van hen hebben bijna een miljoen ook al de tweede prik gekregen.

06.03 - Voor het eerst sinds maand daling in aantal besmettingen Curaçao

Voor het eerst sinds een maand is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus op Curaçao aanzienlijk gedaald. Zondag waren er 4768 besmettingen op het eiland, een dag later staat het aantal op 4472. Dat is een daling van bijna driehonderd personen. Er liggen nog steeds 118 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, onder wie 41 op de intensive care (ic). Negen Curaçaose patiënten zijn overgebracht naar de ic op Aruba.

Het aantal besmettingen op Curaçao is enorm gestegen in een maand tijd. Op 11 maart waren op het eiland 205 mensen besmet met corona, lagen 4 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis en waren 22 mensen overleden. Precies een maand later op 11 april waren er 4768 besmettingen, waren 138 Curaçaose patiënten opgenomen in het ziekenhuis (129 op Curaçao en 9 op Aruba) en zijn 66 coronapatiënten overleden.

05.55 - Moslims beginnen aan tweede ramadan in coronatijd

Voor bijna 1 miljoen moslims in Nederland begint dinsdag de vastenmaand ramadan. Het is de tweede ramadan tijdens de coronapandemie. Normaal gesproken is het een tijd waarin gelovige moslims samen veel bidden en na zonsondergang bij elkaar komen om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: er is maar beperkte ruimte in moskeeën, de gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast en door de avondklok kunnen moslims elkaar niet buiten ontmoeten.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat 380 moskeeën vertegenwoordigt, roept moslims op om ramadan thuis met het gezin te vieren en niet bij familie en vrienden op bezoek te gaan. „Ramadan is gezelligheid en lekker eten, maar dat is niet de essentie. Het is ook een moment van bezinning”, zegt CMO-bestuurslid Saïd Bouharrou. Zelf heeft hij het vorig jaar ook alleen met zijn gezin gevierd. „Ik vond het heel bijzonder. Je legt je focus veel meer bij jezelf en je eigen spiritualiteit.”