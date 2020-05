Nog steeds geen regering in Israël

Israëli’s demonstreerden donderdag bij de Knesset tegen de nieuwe regering. Ⓒ Foto AFP

TEL AVIV - Politiek drama in Israël: de installatie van een nieuwe regering, na ruim 500 dagen en drie verkiezingen, is donderdagavond op het laatste moment uitgesteld. Enkele partijleden van premier Netanyahu zijn woedend dat zij geen of een onbelangrijke ministerpost toebedeeld kregen. Daarom weigerden zij in de Knesset hun goedkeuring te geven aan de nieuwe regering.