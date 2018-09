'PvdA-leider Samsom schuld aan lynchpartij'

Suna overweegt juridische stappen tegen Samsom wegens de schade die hij en zijn gezin door die uitlatingen hebben geleden. Hij noemde Samsom maandag „als het ware een despoot”.

Suna en een ander Soester raadslid benaderden moskeegangers in Soest om bij volmacht te laten stemmen. Burgemeester Rob Metz van Soest deed aangifte wegens het mogelijk ronselen van stemmen. Volgens Suna was de actie alleen maar bedoeld om mensen op te roepen om hun stem niet verloren te laten gaan. Het OM had maandag nog niet besloten of de kwestie een strafrechtelijk vervolg krijgt.

„Samsom is door zijn uitlatingen in de rol gekropen van zowel de aanklager als de rechter en heeft mij al schuldig bevonden terwijl het onderzoek nog niet eens was opgestart. Hij heeft niet het recht om mij te veroordelen voor de ogen van miljoenen kijkers”, aldus Suna. „Dit soort uitlatingen past niet bij een politiek leider van een regeringspartij.”

Suna zei maandag dat PvdA-voorzitter Hans Spekman tegen hem heeft gezegd dat „Diederik Samsom dat niet had mogen en moeten zeggen”. Spekman zou zijn steun hebben betuigd en Suna hebben verzekerd dat hij gewoon verder kan gaan als PvdA-politicus als blijkt dat hij niets verkeerds heeft gedaan.

Spekman wil op die beweringen van Suna niet ingaan. Over de opmerkingen van Suna over Samsom laat hij weten dat zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt, de PvdA niet reageert op de kwestie. Spekman zei vorige week dat als Suna zich schuldig heeft gemaakt aan ronselen, die dan geen volksvertegenwoordiger kan blijven.