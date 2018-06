Vicepremier Rusland sart Obama

,,Kamaraad Obama, wat moeten degenen doen die geld noch bezittingen in het buitenland hebben? Of heb je daar niet aan gedacht?", vraagt Rogozin de Amerikaanse president sarrend. Om daaraan toe te voegen: ,,Volgens mij was de tekst van de president geschreven door een grappenmaker."

Rogozin staat als vicepremier aan het hoofd van de Russische wapenindustrie. De Amerikaanse sancties gaan in totaal gelden voor zeven Russische regeringsfunctionarissen en vier Oekraïense politici. Onder hen zijn verder premier Sergej Aksjonov van de Krim en de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsj.

Ook twee adviseurs van president Vladimir Poetin staan op de lijst. Het gaat om Vladislav Soerkov en Sergej Glazjev. Poetin zelf is geen doelwit van sancties. Het zou volgens de Amerikanen ,,zeer ongebruikelijk'' zijn om een staatshoofd zo te treffen.

Volgens de VS bedreigt de Russische regering de vrede, veiligheid en stabiliteit en soevereiniteit van Oekraïne. De VS dreigen met meer sancties op het moment dat Rusland de Krim formeel annexeert.