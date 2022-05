Nederlandse (57) wil auto op landingsbaan parkeren in Düsseldorf

Buitenland

Bommelding op vlucht naar Brussels Airport

Er is een bommelding binnengekomen voor een vlucht die kort na 18.00 uur geland is op de luchthaven Brussels Airport. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de Belgische federale politie. Het vliegtuig is naar een uithoek van de luchthaven geleid, waar de passagiers, de lading en he...