Britse gamers kopen massaal Xbox One

Van het aantal verkochte consoles was 70 procent de speciale Titanfall-bundel met de Xbox One en downloadcode voor de game. De online shooter van Electronic Arts is overigens ook te spelen op pc en over enkele weken ook op de Xbox 360, maar een deel van de Britse gamers zagen in Titanfall blijkbaar een reden om de Xbox One aan te schaffen.

Het is nog niet bekend wanneer de Xbox One in Nederland verschijnt.