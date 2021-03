Ontploffing bij kerk Krimpen aan den IJssel

Rond 04.35 uur werden bewoners van de Nachtegaalstraat opgeschrikt door een harde knal en rook, waarna ze hulpdiensten alarmeerden. De politie doet op het moment onderzoek naar de eventuele oorzaak van de knal. Volgens de politiewoordvoerder lijkt het om vuurwerk te gaan, maar moet dit nog bevestigd worden door agenten ter plaatse.

De Mieraskerk kwam afgelopen zondag in het nieuws omdat een verslaggever van RTV Rijnmond klappen kreeg toen hij verslag deed van de honderden kerkgangers die ondanks de coronaregels bij elkaar kwamen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is daarvoor aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.

De kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel heeft maandag excuses aangeboden voor het incident bij de kerk. „Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen de pers opnieuw voor de ingang van de kerk en ontstond de u welbekende commotie. Als kerkenraad betreuren we het incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit had niet mogen gebeuren”, aldus de kerkenraad.

Ook in de Sionkerk in Urk kwamen zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd door twee jongeren. Ook werd de verslaggever aangereden. Daarvoor is een 35-jarige man uit Urk aangehouden.