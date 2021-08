5-jarig slachtoffer explosie plezierjacht bij Groningse camping overleden

Alle betrokkenen komen uit Midden-Groningen. Het zijn twee mannen van 64 en 29 jaar oud, een vrouw van 28 en drie minderjarige kinderen. „De politie doet onderzoek naar de toedracht, zo zal de boot forensisch worden onderzocht en worden getuigen en betrokkenen gehoord”, laat de politie Noord-Nederland weten. Het onderzoek zal nog ’enige tijd’ duren.

Watersportorganisatie HISWA-RECRON volgt de noordelijk zaak. „Het is vreselijk wat in Kropswolde is gebeurd. Heel triest, ook dat de mensen blijkbaar net deze boot hadden”, aldus manager Jan Ybema van HISWA-RECRON over het zware ongeval in zijn noordelijke regio. „Over dit specifieke ongeval kunnen we nog niks zeggen, het is net gebeurd en het onderzoek loopt nog. De politie zal het moeten uitzoeken. Dat duurt doorgaans wel enige tijd.”

Tekst loopt door onder de video.

Onderdelen van gasinstallaties (zoals leidingen en gasflessen) kunnen bijvoorbeeld lekkages vertonen en zo explosiegevaar veroorzaken. Accu’s voor allerlei toepassingen kunnen verraderlijk giftige stoffen verspreiden, die opvarenden kunnen verrassen met gevaarlijke lucht.

HISWA zet zich volop in om de in ons waterrijke land de vele tienduizenden mensen te water zo goed mogelijk voor te lichten over wat er fout kan gaan en vooral hoe dat te voorkomen. Ybema zegt: „Voorkomen is belangrijk, we nemen dit element heel serieus. Laat de vaartuigen goed keuren door de juiste experts, neem geen risico’s. Wee niet naïef over de kansen. Het kan immers iedereen overkomen die het water op gaat, zowel jonge starter als zeer ervaren mensen. Ook als de lak nog zo mooi glanst kunnen er risico’s zijn op de boot.”

Ybema: „Dat geldt al vanaf het moment van de aanschaf. Laat de gasinstallatie nauwkeurig checken door die experts die daar voor opgeleid zijn. Het gaat bij de aanschaf van een boot veelal om duizenden euro’s, investeer dus ook in de veiligheid rondom die aanschaf. Doe het verder altijd weer. Er zijn telkens weer nieuwe technieken beschikbaar, maak daar dan gebruik van.” Booteigenaren moeten overigens zelf die verantwoordelijkheid een slag meer dan bijvoorbeeld autobezitters nemen. Er is geen ’APK’ voor plezierschepen. „We geven er veel aandacht aan de gehele veiligheid te water, online en in het veld.”

Pleziervaart is zeker ook erg populair bij liefhebbers die vaartuigen huren. De zomertijd is het seizoen bij uitstek. Daar geldt hetzelfde voor, want ook ervaren rotten kan iets onverwacht treffen: „Verhuurders hebben een zorgplicht en pas als je een boot huurt goed op.”