Kind nog in kritieke toestand na explosie plezierjacht bij Groningse camping

Ⓒ ProNews / Marcel Klip

Kropswolde - De Groningse politie kan nog niet zeggen wat de precieze oorzaak is van de explosie woensdag op een plezierjacht in de haven Meerwijck in Kropswolde. Daardoor raakten zes mensen gewond, van wie vier ernstig. De slachtoffers zijn een 28-jarige vrouw, twee mannen van 29 en 64 jaar en drie minderjarigen, allen afkomstig uit de gemeente Midden-Groningen.