Politie Rotterdam plukt tiener (13) met nep-wapen van straat

Agenten kwamen zondag af op een melding van een bewoonster van de wijk Rotterdam-Zevenkamp. Zij had een groepje tieners zien rondlopen, waarvan er één een vuurwapen in zijn broeksband droeg. Tijdens het gesprek gaf de jongen al snel toe dat het om een nep-wapen ging. Het bleek een exacte kopie te zijn van hun eigen dienstpistool: een Walther P99.

De agenten, die bij aanvang van het gesprek met de moeder van de 13-jarige niet werden binnengelaten, deden hun verhaal noodgedwongen aan de voordeur. „Zijn moeder deed tot verbazing van de agenten zeer luchtig over het geheel en vond het allemaal maar onzin. Het nep-wapen was immers met haar toestemming gekocht”, schrijft de Politie Rotterdam in een bericht op Facebook.

„Vol ongeloof stonden de agenten aan de voordeur en kregen werkelijk geen enkele vorm van begrip voor hun optreden”, aldus de politie. Vervolgens zou de vrouw ook nog aan de oprechtheid van de agenten hebben getwijfeld en vroeg ze hen zich te legitimeren.

De politie heeft een zorgmelding opgemaakt over het gezin.