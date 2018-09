Groothandel staat zwaar onder druk

De omzet van de groothandel liep vorig jaar met 2,7 procent terug. Sinds het crisisjaar 2009 daalde de omzet niet eerder zo hard, aldus de statistici.

Grootste verliezers waren de groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen en de groothandel in kapitaalgoederen. Zo moest de groothandel in ICT-apparatuur vorig ruim 4 procent aan omzet inleveren vergeleken met een jaar eerder. Alleen de markt van consumentenproducten vertoonde een licht positief beeld (plus 1 procent).

Volgens het CBS worden groothandelaren langzaamaan wel wat optimistischer over de nabije toekomst. In het vierde kwartaal waren er voor het eerst in 2 jaar meer positief dan negatief gestemde ondernemers.