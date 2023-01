Premium Het beste van De Telegraaf

Wapenwedloop oorlog Oekraïne steeds verhitter: 'Slimste met materiaal en munitie is spekkoper'

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Oekraïense soldaten bekijken dronebeelden vanuit een ondergronds commandocentrum in Bachmoet. Ⓒ ANP / Associated Press

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot gouden tijden voor de wapenindustrie nu niet alleen Rusland en de NAVO bezig zijn met een wapenwedloop, maar ook alle landen rond Rusland hun defensiebudget drastisch verhogen, soms zelfs met 75%. De vraag om wapens is zo groot dat de handel het soms niet meer aan kan. Wie het slimst en meest economisch met het materiaal en munitie omgaat, is spekkoper.