Urker vissers varen niet uit

De vissers varen normaal 's avonds uit en brengen hun vangst in de ochtend bij de visafslag. Maar in de nacht van zondag op maandag zijn de boten in de haven gebleven. De komende dagen blijft dit waarschijnlijk zo.

Wel gaan de vissers maandagochtend naar de visafslag in Urk om te praten met de handelaren. Volgens de vissers is de prijs die ze krijgen te laag in verhouding tot de kosten die gemaakt worden.

De visafslag in Urk is een van de grootste van Europa. Door de actie zal er komende week geen verse vis te koop zijn.