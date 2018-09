Apparatuur Boeing vóór laatste contact al uit

Het feit dat dat de piloot of iemand anders de communicatie-apparatuur deels al had uitgezet voordat die woorden werden uitgesproken, toont aan dat er voor die tijd al iets aan de hand was in het vliegtuig. Waarschijnlijk was de bemanning daar al van op de hoogte, maar is dat bewust verzwegen, schrijft The Guardian. Of de piloot, copiloot of wellicht iemand anders de bewuste woorden uitsprak, is onduidelijk.

Om het zogeheten Aircraft Communications Addressing and Reporting System uit te zetten, moeten verschillende schakelaars worden omgezet en vervolgens op het toetsenbord worden ingetypt. Malaysia Airlines liet zondag weten dat de piloot en copiloot geen verzoek hadden ingediend om samen te vliegen, maar bij toeval zo waren ingeroosterd. Het mogelijke scenario dat zij het vliegtuig samen zouden hebben gekaapt, is daarmee onwaarschijnlijker geworden.

De vermiste Boeing van Malaysia Airlines was met 239 mensen aan boord onderweg van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur naar Peking toen het ruim een week geleden van de radar verdween.