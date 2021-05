Tweestrijd onder Bersiap- overlevers over rol Nederland in Indië: ’Danken ons leven aan Westerling’

Soldaten richtten hun geweer in de Bersiap-tijd op een beschuldigde. Contact met Nederlanders werd velen noodlottig. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De discussie over de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië is door de première van de film De Oost volop terug. Joty ter Kulve (94) en Maarten de Jongh Swemer (79) maakten als kinderen de Bersiap-periode waarin de film speelt mee. Ze hielden er vergelijkbare herinneringen aan over, maar kijken heel anders tegen de Nederlandse rol in de dekolonisatieperiode aan.