Gesol met dodenherdenking Brabant

Het 4 mei comité Werkendam besloot de herdenking onlangs te verplaatsen naar zaterdag om zo de zondagse rust in het dorp niet te verstoren. Een groepje inwoners pikte dat niet en heeft nu besloten om zondag alsnog hun eigen 'illegale' herdenking te houden, zo schrijft Omroep Brabant. Initiatiefneemster Lianne Doornenbal vindt het voor de soldaten van toen en nu een belediging om de herdenking te verplaatsen vanwege het geloof. Werkendam wordt 'het lachertje' van Nederland met twee dodenherdenkingen, zo beseffen zowel Doornebal als het 4 mei comité Werkendam.

Werkendam is niet de enige plek waar dodenherdenking een dag wordt vervroegd. In het gebied dat bekendstaat als de 'bible belt', van Zeeland tot de Kop van Overijssel, wordt de zondagsrust zoveel mogelijk gerespecteerd. Dodenherdenking zou op zichzelf wel op een zondag passen, maar er moeten voorbereidingen voor de plechtigheid worden getroffen en dat zou de zondagsrust wel verstoren, vinden ze bijvoorbeeld in Staphorst.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert volgende maand vier bijeenkomsten waarop het de viering van de bevrijding onder de loep neemt. „Wij willen de betekenis van 4 en 5 mei nader overwegen. Herdenken, herinneren en vieren opnieuw zorgvuldig definiëren”, aldus het comité. Joodse organisaties en Nederlandse veteranen vinden het een belachelijk initiatief.