Arrestaties na vernieling gaslocatie Groningen

Op beide locaties waren volgens de politie zondag protestacties. De actievoerders maakten in Oude Pekela gaten in hekken om zo de deuren van de gaslocatie te openen, aldus de politie.

De mannen waren lid van de actiegroep Schokkend Groningen, dat de laatste maanden vaker heeft geprotesteerd tegen gaswinning in Groningen. Dat heeft leider van de actiegroep, John Lanting, zondag gezegd. Hij was overigens zelf niet aanwezig bij de protesten.

Lanting liet weten dat de protesten gewoon doorgaan. ,,Wij laten ons niet intimideren door de politie'', aldus de actievoerder.

Schokkend Groningen is bezorgd over de veiligheid van de burgers van Groningen vanwege de aardbevingen die worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied.