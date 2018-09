Doden bij drama in Keulen

Waarschijnlijk twee mensen zijn zaterdag omgekomen bij een drama in Keulen. Een 6-jarig meisje viel in de Duitse stad in de Rijn. Een 47-jarige jogger die dat toevallig zag, sprong haar achterna en wist haar met hulp van een vrouw op het droge te krijgen. De man verdween daarna zelf in de snelstromende rivier. Het meisje overleed later in het ziekenhuis. De man was zondagavond nog niet gevonden, aldus Duitse media.