Actrice over antisemitisme: ’Ik heb de haat recht in het gezicht gezien’

Actrice Miryanna van Reeden: „Nu weet ik hoe het is om antisemitisch of racistisch benaderd te worden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

AMSTERDAM - Actrice Miryanna van Reeden (52) wilde in maart vorig jaar de straat oversteken bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam toen een man naast haar kwam staan. „Hij zei iets, maar ik verstond het niet want ik had m’n oortjes in. Ik liep door, maar hij haalde me in en ging voor me staan. Midden op het zebrapad. Toen verstond ik hem wel: ’Vieze Jodin’, zei hij: ’Loop door vieze Jodin’.”