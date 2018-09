Doodrijder Nederlandse journalist gevlucht

Ooggetuigen hebben dit verklaard aan de vriendin van Fred, de eveneens in Thailand wonende Araya. De veroorzaker van het ongeluk reed door, nadat hij Fred de Brouwer van zijn scooter had gereden.

De Brouwer raakte door de aanrijding zwaar gewond. De Thaise politie is inmiddels bezig met een onderzoek naar de dader en zijn witte auto, zo meldt Araya vanuit haar woonplaats Chonburi, iets ten noorden van de toeristenstad Pattaya.

De gewonde journalist werd na het ongeval aanvankelijk in een staatsziekenhuis in Chonburi opgenomen. Maar omdat daar niet voldoende apparatuur aanwezig was om hem te behandelen, werd besloten om De Brouwer naar een beter uitgeruste privé-kliniek in Pattaya te vervoeren. Die weigerde hem echter op te nemen, omdat zijn naasten niet in staat waren om een vereiste borg van 200.000 bath (4500 euro) te stellen. Vervolgens is De Brouwer overleden op de afdeling eerste hulp van een staatsziekenhuis.

Fred de Brouwer (58) was in 2003 auteur van de eerste artikelen in de GayKrant en Panorama over (de destijds niet bij naam genoemde) Joris Demmink, voormalig secretaris-generaal (SG) van Justitie.

Demmink is momenteel verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar kindermisbruik.De Brouwer reisde voor zijn artikelen over kindermisbruik onder meer naar Praag om onderzoek te doen bij de Pinokkio-bar, een gelegenheid met bedenkelijke reputatie, waar Demmink regelmatig zou zijn gesignaleerd.

De journalist emigreerde kort na zijn publicaties over Demmink, die gerectificeerd moesten worden, naar Thailand omdat hij zich naar eigen zeggen in Nederland niet meer thuis voelde.

Afgelopen dagen had hij veelvuldig contact met Nederlandse journalisten over de zaak Demmink, waaronder met verslaggevers van De Telegraaf, naar aanleiding van de getuigenverhoren die momenteel in Utrecht plaatsvinden over de voormalige SG.

Volgens zijn oud-collega Henk Krol zou De Brouwer hebben overwogen naar Nederland te komen om in het televisieprogramma Pauw & Witteman te vertellen over zijn kennis van het Demmink-dossier. De redactie van Pauw & Witteman ontkent dit. “We hebben afgelopen weken wel contact gehad met Fred, maar van een afspraak om naar Nederland te komen voor onze uitzending was geen sprake”, aldus P&W-redacteur Daniëlle van Lieshout.