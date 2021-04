Playboymodel zoekt grootste ’bunny’ ter wereld

De Duitse reus, een speciaal ras, is dit weekend gestolen uit het huis van de Britse Edwards. „Een hele treurige dag”, laat ze weten. „De politie doet zijn best.”

Konijn Darius is houder van het Guinnesswereldrecord met een lengte van 129 centimeter.

De 68-jarige Edwards is voormalig model en moeder van tien kinderen. Ze werd wellicht nog beroemder voor haar werk met konijnen. Maar liefst vier van haar dieren zijn recordhouder geweest, waarmee ze de betekenis van ’Playboy-bunny’ een compleet nieuwe wending gaf.

Vermoedelijk komt er een vijfde bij: Darius was inmiddels op het eind van zijn Latijn maar zijn kinderen, Lewis en Daisy May zijn al een meter lang en zullen de oude bok vermoedelijk snel voorbijstreven.

Toch hoopt Edwards op goede tipgevers. Ze is kapot van het verlies. De politie laat weten dat het naar meer informatie op zoek is over de veronderstelde diefstal.