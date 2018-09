Rabobank gedaagd in Libor-zaak

Behalve Rabobank staan onder meer ook Bank of America, UBS, Deutsche Bank, Citigroup, Barclays en Credit Suisse terecht voor de rechtbank in Manhattan. Volgens het FDIC hebben deze banken in de periode 2007 tot 2011 bewust de rente gedrukt om er zelf beter van de worden.

Vorig jaar werd bekend dat medewerkers van een aantal banken die deelnemen aan het Libor-panel de interbancaire rente hebben gemanipuleerd. Rabobank, Barclays, RBS en UBS troffen inmiddels een schikking met Amerikaanse en Europese toezichthouders. Rabobank betaalde bijna 775 miljoen euro.

Als het FDIC gelijk krijgt, moeten de banken opnieuw over de brug komen.