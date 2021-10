Premium Het beste van De Telegraaf

’Verminking’ van treinen hoofdpijndossier voor vervoerder NS verwikkeld in kat-en-muisspel met graffitispuiter: ’We zullen de strijd winnen’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De schoonmaak van met graffiti besmeurde treinen kost NS vele miljoenen euro’s. Ⓒ ANP/HH

Amersfoort - Ruim 142.000 vierkante meter, oftewel twintig voetbalvelden, aan graffiti heeft NS in 2020 van treinen verwijderd. Dat is een toename van 65 procent sinds 2015. Alleen de schoonmaak ervan kostte de vervoerder al meer dan 10 miljoen euro. Tel daarbij ongeveer hetzelfde bedrag aan preventie- en beveiligingsmaatregelen op en het is duidelijk dat graffiti een hoofdpijndossier is voor het spoorbedrijf.