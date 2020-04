Brandstichter zendmast Groningen gesnapt op beeld

De beelden worden dinsdagavond getoond in het programma Opsporing Verzocht. Het is de eerste keer dat een brandstichter op camera is vastgelegd. Te zien is hoe een man met een petje en een lichtgekleurde trui vrijdagavond de mast aan de Koningsweg in Groningen in brand steekt en wegrent. De politie hoopt dat mensen de man, al dan niet in combinatie met de auto waar de man vermoedelijk in reed, herkennen.

Na een golf van brandstichtingen in Groot-Brittannië is het de laatste weken raak in ons land. Onbekenden stichtten brand bij telefoonmasten in onder meer Deurne, Beesd, Rotterdam, Nuenen, Groningen en Almere. Er zijn tot nu toe al dertien branden gesticht bij zendmasten.

De landelijke eenheid van de politie coördineert het onderzoek naar de branden. dat door de politieregio’s zelf wordt uitgevoerd. De landelijke recherche kijkt ook naar soortgelijke brandstichtingen in andere landen en betrekt de NCTV bij het onderzoek.

Het is nog niet duidelijk wat exact het motief is van de brandstichters. „We weten pas wat het exacte motief is, als we de daders pakken”, zegt Aling. Alleen bij een zendmast in Deurne stond ergens ’Fuck 5G’ geschreven. Mogelijk zijn complotdenkers die denken dat 5G-masten verantwoordelijk zijn voor verspreiding van coronavirus verantwoordelijk voor de branden. Of activisten die denken dat 5G zorgt voor meer straling.