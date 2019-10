Vrees voor dood honderden koala’s Australië

De brand, die nog altijd niet goed onder controle is, ontstond vrijdag na een blikseminslag aan de oostkust bij Port Macquarie. Volgens de BBC is er tweeduizend hectare aan bos verbrand.

De in bomen levende koala’s zijn aan hun lot overgeleverd. Hoeveel van de beestjes het moeten ontgelden, moet duidelijk worden zodra het vuur is weggetrokken. Koalabeschermers gaan dan het rampgebied in om de schade op te kunnen nemen. Een van hen spreekt tegenover de Britse zender van een ’nationale tragedie’, omdat de koala’s het al niet makkelijk hebben en op het continent officieel te boek staan als bedreigde diersoort. Er leven tienduizenden koala’s in het land, maar hun aantal daalt al jaren.