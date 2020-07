ME op scherp in Utrecht; groep van duizend hooligans in beeld

Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. Het zou gaan om een groep van zeker duizend relschoppers.

De politie Midden-Nederland zegt op de hoogte te zijn van mogelijke rellen. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat er op het Jaarbeursplein dranghekken zijn geplaatst en dat er met ‘verschillende scenario’s’ rekening wordt gehouden.

’Nederland in opstand’

Op het Jaarbeursplein zou zaterdag een demonstratie door ‘Nederland in opstand’ worden gehouden, maar die is afgelast omdat er signalen waren van ongeregeldheden. De organisatie heeft aangegeven ondanks het verbod toch te willen demonstreren.

De driehoek van burgemeester, OM en politie zei eerder het te betreuren dat de demonstratie door de ‘dreiging van geweld’ nu niet door kan gaan. ‘Dit is geen lichthartig besluit. Het is zeer betreurenswaardig dat dat het grondrecht tot demonstratie moet worden ingeperkt omdat een grote groep personen er op uit is om de demonstratie aan te grijpen om wanordelijkheden en geweld te plegen’, zo stond in een verklaring.

Knokpartij

Hooligans doken eerder bij demonstraties op, zoals in Den Haag. Ze spreken met elkaar of om tegen de politie te vechten. Eerder ging het om hooligans uit Rotterdam en Den Haag. De politie houdt er ook rekening mee dat de relschoppers tegen elkaar gaan vechten.