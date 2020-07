ME stuurt betogers weg uit Kanaalstraat Utrecht, 15 aanhoudingen

Verslaggever John Maes is in Utrecht aanwezig. Volg zijn updates onder aan dit artikel.

De demonstranten hebben zich na de oproep van de ME om te vertrekken verspreid. Maar velen blijven zich wel in de buurt ophouden. De mensen op de terrassen blijven zitten.

Er zouden zeker duizend hooligans naar Utrecht komen, melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. Eerder zaterdag vaardigde plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, een noodbevel uit voor het centrum van Utrecht. Hij had aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad zouden komen, waaronder harde kernsupporters van voetbalverenigingen.

De politie heeft in Utrecht ongeveer vijftien aanhoudingen verricht. De aangehouden personen maakten deel uit van groepen die ’erop uit waren de openbare orde te verstoren’. De aangehouden personen waren meerdere keren aangesproken en verzocht om naar huis te gaan, maar dat weigerden ze, aldus de politie.

Het bevel houdt in dat iedereen die deel wil nemen aan de demonstratie op het Jaarbeursplein of de openbare orde wil verstoren niet welkom is in Utrecht en verwijderd kan worden. Behalve de hooligans zijn er ook betogers tegen de coronamaatregelen op de been.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zei eerder op de dag al dat er op het Jaarbeursplein dranghekken zijn geplaatst en dat er met ’verschillende scenario’s’ rekening wordt gehouden.

’Nederland in opstand’

Op het Jaarbeursplein zou zaterdag een demonstratie door ’Nederland in opstand’ worden gehouden tegen de coronamaatregelen, maar die is afgelast omdat er signalen waren van ongeregeldheden. De organisatie, die in opstand komt tegen wat zij de ’anderhalvemeter-waanzin’ noemt, heeft aangegeven ondanks het verbod toch te willen demonstreren.

Betogers is gevraagd zich in onopvallende kleding op te houden in het centrum tot om 15.45 de (alternatieve) locatie wordt vrijgegeven. „Het gaat geen gezelligheid worden”, voorspelde organisator Tinus Koops, die op Facebook een dag voor zich ziet ’die velen zullen heugen’.

De driehoek van burgemeester, OM en politie zei eerder het te betreuren dat de demonstratie door de ’dreiging van geweld’ nu niet door kan gaan. ’Dit is geen lichthartig besluit. Het is zeer betreurenswaardig dat het grondrecht tot demonstratie moet worden ingeperkt omdat een grote groep personen er op uit is om de demonstratie aan te grijpen om wanordelijkheden en geweld te plegen’, zo stond in een verklaring.

Knokpartij

Hooligans doken eerder bij demonstraties op, zoals in Den Haag op het Malieveld. Ze spreken met elkaar af of om tegen de politie te vechten. Eerder ging het om hooligans uit onder meer Rotterdam en Den Haag.