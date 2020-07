Rust keert terug in Utrecht na oproer

Verslaggever John Maes was in Utrecht aanwezig. Lees zijn updates terug onder aan dit artikel.

Er zouden zeker duizend hooligans naar Utrecht komen, melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. Eerder zaterdag vaardigde plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, een noodbevel uit voor het centrum van Utrecht. Hij had aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad zouden komen, waaronder harde kernsupporters van voetbalverenigingen. Behalve de hooligans waren er ook betogers tegen de coronamaatregelen op de been.

Betogers die samenkwamen in het Park Oog in Al vertrokken richting Kanaalstraat na een oproep van de politie om weg te gaan uit het park. Een politiewoordvoerder zegt dat de betogers zelf richting Kanaalstraat liepen en dat ze daar niet door de politie naartoe waren gestuurd. Na een oproep van de ME uit de Kanaalstraat te vertrekken, keerde de rust daar na enige tijd weer terug.

De politie verrichte zo’n vijftien aanhoudingen. Volgens de agenten maakten de aangehouden personen deel uit van groepen ’die erop uit waren de openbare orde te verstoren’. Ze werden aangehouden nadat ze oproepen om te vertrekken niet hadden opgevolgd.

’Nederland in opstand’

Op het Jaarbeursplein zou zaterdag een demonstratie door ’Nederland in opstand’ worden gehouden tegen de coronamaatregelen, maar die is afgelast omdat er signalen waren van ongeregeldheden. De organisatie, die in opstand komt tegen wat zij de ’anderhalvemeter-waanzin’ noemt, gaf aan ondanks het verbod toch te willen demonstreren.

De driehoek van burgemeester, OM en politie zei eerder het te betreuren dat de demonstratie door de ’dreiging van geweld’ niet door kon gaan. ’Dit is geen lichthartig besluit. Het is zeer betreurenswaardig dat het grondrecht tot demonstratie moet worden ingeperkt omdat een grote groep personen er op uit is om de demonstratie aan te grijpen om wanordelijkheden en geweld te plegen’, zo stond in een verklaring.

Knokpartij

Hooligans doken eerder bij demonstraties op, zoals in Den Haag op het Malieveld. Ze zouden met elkaar afspreken om tegen de politie te vechten. Eerder ging het om hooligans uit onder meer Rotterdam en Den Haag.