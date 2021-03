België wil kinderen vaccineren: hoe zit dat?

Columns & Opinie

’Ik blijf niet thuis voor vaccinweigeraars’

Hugo de Jonge sprak maandag waarschuwende woorden tijdens de persconferentie; de bekende slag om de arm. Alle ontwikkelingen ten spijt: reken u zelf niet rijk. Zolang er mensen zijn die weigeren zichzelf te laten vaccineren; of dat nou om religieuze of principiële redenen is, zullen we de maatregele...