Nep-opa blijkt echt nep

Ene ’opa Koos’ informeerde naar een kind en vroeg het naar buiten te sturen omdat het de tandarts moest bezoeken (beeld ter illustratie). Ⓒ Dijkstra BV

VENLO - De zogenaamde nep-opa die scholen in Limburg opbelde en naar specifieke kinderen vroeg om ze mee te nemen, blijkt niet te bestaan. De telefoontjes naar een aantal basisscholen in de regio Venlo werden gedaan door een groep jongens van een jaar of vijftien. Dat meldt de politie.