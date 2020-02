’Nepopa probeert kinderen uit Limburgse scholen te lokken’

Volgens Kerobei zijn er zo'n zes à zeven scholen in de gemeente Venlo en Peel en Maas benaderd door de man. Bij de politie is bekend dat in ieder geval twee scholen in Beesel en Blerick maandag zijn opgebeld door de anonieme beller.

Voor- en achternaam

'Opa Koos' vraagt volgens de politiewoordvoerder aan de medewerker van de school die de telefoon oppakt, om een kind naar buiten te sturen. Hij noemt daarbij ook de voor- en achternaam van het betreffende kind. De politie is bezig met het opsporen van de anonieme beller en kijkt of de man strafrechtelijk te vervolgen is. "Op veel scholen is anoniem gebeld, op één school niet", zegt bestuursvoorzitter Hans Soentjens van scholenkoepel Kerobei. "Dat nummer hebben wij doorgegeven aan de politie."

De politie is blij dat de scholen allemaal het protocol hebben gevolgd om niet zomaar kinderen mee te geven aan andere mensen zoals opa's en oma's.