Steenrijke politicus in gecrashte heli

De 70-jarige politicus en zakenman had een geschat vermogen van 600 miljoen Britse pond (718 miljoen euro). Haughey was oprichter en voorzitter van het in Noord-Ierland gevestigde Norbrook Laboratories, het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld dat in privéhanden is. Het bedrijf heeft 1700 man in dienst.

Het is nog onbekend waardoor de helikopter verongelukte. Mogelijk is mist de boosdoener.