'Jammer dat prinsesjes niet komen'

„Het is geen verrassing”, liet een woordvoerster van Amstelveen vrijdag weten. „Bij de eerdere Koninginnedagen zijn ze ook niet mee geweest.” De gemeente hoorde ook pas deze week dat de prinsesjes thuisblijven. Bij het samenstellen van het programma is met alles en iedereen rekening gehouden. „Je weet nooit van tevoren wie er komt”, verklaarde de zegsvrouw. „We maken een breed programma waar iedereen aan kan meedoen.”

Ook burgemeester Ria Oosterop-Van Leussen van de gemeente Graft-De Rijp had het leuk gevonden als de meisjes mee waren gekomen. „Maar ik begrijp het wel dat ze niet meegaan. Voor het programma maakt het niet uit, dat wordt toch super.” Of ze er niet stiekem een beetje op had gerekend? „We gingen nergens vanuit en wisten het ook niet.”

Wie er die dag verder namens het Koningshuis aanwezig zijn, is nog niet bekendgemaakt.