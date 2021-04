Weer Amerikaanse man overleden na nekklem politie

Mario Gonzales (26) werd op 19 april verdacht van diefstal, maar tijdens een conflict met de politie verloor hij het bewustzijn toen de agenten hem probeerden te handboeien. Gonzales, vader van een vierjarig zoontje, overleed even later in het ziekenhuis.

’Politie liegt’

De beelden veroorzaken opnieuw veel ophef in de Verenigde Staten omdat de politie van de Californische stad Almeda zegt dat Gonzales zich verzette, wat niet blijkt uit de beelden van de bodycam van een agent. „De politie liegt”, aldus Edith Arenales, de moeder van de overleden twintiger. „Ze zeggen dat mijn zoon vocht met de agenten, maar ze maken een fout. Hij vocht met niemand.”

Marteling

„Dit moet aangevoeld hebben als een marteling”, aldus Julia Sherwin, de advocate van de familie die ook een expert is in verstikking door iemand te willen overmeesteren en de beelden analyseerde. „Hij probeerde nooit iemand te schoppen of slaan”, klinkt het nog bij Sherwin, die als expert werd opgeroepen in het proces tegen Michael Chauvin, de ex-agent die werd veroordeeld voor de dood van George Floyd.

De politie van Almeda en de openbare aanklager van de regio onderzoeken de doodsoorzaak van Gonzales. De drie agenten die betrokken waren bij het incident zijn voorlopig op non-actief gezet, maar behouden hun loon. „Dat is de standaardprocedure bij dergelijke gebeurtenissen”, aldus een persbericht van de politie. „Het beschermen van menselijke levens is onze prioriteit als agenten”, klinkt het nog. „Het verlies van meneer Gonzales is een verschrikkelijke tragedie en onze gedachten zijn bij zijn familie.”