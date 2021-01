Pak sneeuw kleurt Limburgs heuvels wit

De rest van het land moet het doen met een temperatuur boven nul en af en toe regen. Dat meldt Weeronline.

In de Limburgse heuvels ligt de temperatuur rond het vriespunt, waardoor het ook glad kan zijn. In de loop van de ochtend zijn er in het midden en noorden steeds meer droge perioden. In het noordwesten laat de zon zich soms even zien.

In de rest van het land is het bewolkt en valt af en toe (mot)regen. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog; later breekt de zon af en toe door. In het zuiden blijft het nog lang bewolkt en neemt vanmiddag de kans op (winterse) neerslag af. De temperatuur stijgt naar 1 graad in Vaals tot 5 langs de kust.

Koud weekend voor de boeg

Voor de komende dagen wordt er geen sneeuw meer verwacht en blijft het op veel plaatsen droog. De nachten worden wel kouder met lichte vorst. In de nacht naar zondag kan het lokaal vriezen met temperaturen tot -6 graden.