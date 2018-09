Candy Crush is officieel een moeilijke game

Professor Toby Wals snapt de aantrekkingskracht van de game. ”Het is zo verslavend omdat Candy Crush een computationeel moeilijke puzzel is om op te lossen. Het wordt interessant om te zien of we kunnen profiteren van de tijd die mensen besteden aan het oplossen van de Candy Crush-problemen. Misschien kunnen we het nog beter gebruiken door NP-moeilijke problemen te verstoppen in deze puzzels,” aldus Walsh.

Eerder kregen ook Nintendo-games titles Super Mario Bros. en The Legend of Zelda de stempel NP-moeilijk.