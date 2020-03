Woedende reacties op kostbare snelheidsverlaging

Eerder ging Rijkswaterstaat nog uit van 7 miljoen euro. Regeringspartij VVD, die de verlaging van de snelheid naar 100 km/u mogelijk maakte door een politieke draai, eist opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

„Grote financiële tegenvaller, naast ellendige ingreep voor automobilist”, stelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. „Waarom kan Rijkswaterstaat dit vooraf niet beter inschatten en bij wie komt de rekening te liggen?”

De vervanging van ruim vierduizend borden is al in volle gang. De nieuwe 100-borden worden nu eerst nog verpakt in zakken en in het weekend van 16 maart ‘onthuld’. CDA-Kamerlid Wytske Postma vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat de matrixborden niet worden gebruikt. „Die kunnen gewoon aangezet worden met de juiste snelheid. Duidelijk en goedkoop.”

’Kansloze maatregel’

PVV-Kamerlid Roy van Aalst is woedend over de kostbare operatie: „Schandalig! Miljoenen extra voor een kansloze maatregel.” GroenLinks is wel blij. „Goed voor verkeersveiligheid, klimaat, luchtkwaliteit en stikstof”, jubelt Kamerlid Suzanne Kröger. Ze stelt dat de ‘maatschappelijke baten’ hoog zijn.

Het kabinet besloot afgelopen najaar om de snelheid overdag op alle snelwegen te verlagen naar 100 km/u. De ‘stikstofwinst’ wordt gebruikt om weer vergunningen af te kunnen geven voor woningen op plekken waar dit door de stikstofuitspraak van de rechter onmogelijk is geworden.

De milieuwinst is in nationaal opzicht verwaarloosbaar: het komt neer op 0,07 procent minder stikstof.