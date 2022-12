Leerkracht (44) uit Heusden ook verdacht van seksueel contact met minderjarig meisje

De verdenking tegen een 44-jarige leerkracht uit de gemeente Heusden (Noord-Brabant) dit in september werd aangehouden in een zedenzaak is uitgebreid. Hij zou seksuele handelingen bij zichzelf hebben verricht in het bijzijn van een minderjarige. Uit het onderzoek is bovendien de verdenking ontstaan dat de man langdurig contact had met een minderjarig meisje buiten de regio, ook seksueel contact, meldt het Openbaar Ministerie (OM).