Verdachten voor rechter om seksuele uitbuiting verstandelijk gehandicapte vrouwen

Premium Buitenland

Koppel heeft seks op altaar, kerk dient klacht in: ’Dit overschrijdt alle grenzen’

Een filmpje van een vrijend koppeltje in de Sint-Michielskerk in het Belgische Bree wordt veelvuldig gedeeld via sociale media. Intussen heeft de politie proces-verbaal opgesteld voor pornografie op een openbare plaats en voor de verspreiding van die beelden.