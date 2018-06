Oekraïne tuigt vrijwilligersleger op

Het parlement in Kiev heeft de vorming van de garde donderdag goedgekeurd. Direct daarna begon een eerste groep met oefeningen. Aan de andere kant van de grens oefenen donderdag ook enkele duizenden Russische militairen.

Het spierballenvertoon heeft alles te maken met het referendum op de Krim dat voor zondag gepland staat. De bevolking van het Oekraïense schiereiland mag zich dan uitspreken over aansluiting bij Rusland, zeer tegen de zin van het Westen en de tijdelijke regering in Kiev.

De tijdelijke president van Oekraïne, Oleksandr Toertsjinov, zei donderdag dat Rusland „klaar is voor een invasie” van het oosten van Oekraïne. Hij zei dat internationale druk „de Russische agressie” nog kan stoppen. „We doen alles wat we kunnen om oorlog te voorkomen, zowel op de Krim als in iedere andere regio van Oekraïne”, aldus Toertsjinov in een tv-interview.

Volgens de president staat „de hele beschaafde wereld” achter Oekraïne en is dat ook de sleutel tot een oplossing.