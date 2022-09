Motorvoertuigen donderdag al niet meer welkom in Zandvoort door Dutch GP

Autosport

Max Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Formule 1-coureur Max Verstappen is donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kreeg deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister voor Sport Conny Helder, in aanwezigheid van zijn familie en naasten.